В Литве открылась фотоэкспозиция Ричардаса Лапайтиса о Карабахе

В городе Лаздияй в Laisvės kovų muziejus (Музей борьбы за свободу) состоялось открытие фотовыставки известного литовского военного журналиста Ричардаса Лапайтиса, посвященная Карабаху, сообщает Day.Az.

Ричардас Лапайтис поделился своими воспоминаниями про первую Карабахскую войну, рассказал об увиденных последствиях зверств в Ходжалы, об армянской агрессии. Еще в годы первой Карабахской войны он готовил с фронта объективные репортажи, способствуя прорыву информационной блокады Азербайджана, донесению до мировой общественности правды о происходящих событиях.

"Мой рассказ был о том, что случилось и какие последствия принесла оккупация азербайджанской земли, которая длилась тридцать лет и унесли жизни тысяч ни в чем не повинных людей - детей, женщин и стариков. Была затронута история в связи с последней принцессой Карабаха, поэтессой Хуршидбану Натаван и многими другими историческими личностями. Вследствие оккупации на глазах всего мира было уничтожено практически все историческое-культурное наследие Азербайджана там, в том числе и святыни. Эта территория приобрела апокалиптический вид. Вся территория заминирована. Нанесен неповторимый ущерб природе. Крупные города, сотни сел и поселков были стерты с лица земли", - отметил журналист.

Журналист посетил Азербайджан в 1992 году, сразу после Ходжалинской трагедии, побывал во многих местах боевых действий, и его по праву можно считать ветераном Карабахской войны. Это журналист, для которого честь и справедливость превыше всего на свете. В 2014 году был снят документальный фильм "Бесконечный коридор" по его воспоминаниям - о поездке в город Агдам в 1992 году, повествующий о Ходжалинском геноциде. Фильм был показан в более чем ста странах мира и переведен на многие иностранные языки, удостоен номинаций престижных международных кинофестивалей. В фильме Ричардас Лапайтис - главный герой, военный корреспондент - свидетель армянской агрессии и Ходжалинского геноцида, имел возможность поговорить с выжившими, узнать душераздирающие истории о том, как старики, женщины и дети Ходжалы спасались по бесконечному коридору от бомбардировок и кровавой резни армянских боевиков, теряя своих родных и близких. Автор фильма также беседует с организаторами и виновниками геноцида - армянскими военными командирами, которые рассказывают о своей безжалостной стратегии нападения.

"Мои фото тех дней глубоко тронули публику. Они редко видят и слышат такую неудобную правду войны, основанную на реальных событиях из моей журналистской деятельности на протяжении практически тридцати лет. Выставку все желающие смогут посмотреть на протяжении целого месяца. Надеюсь, мой рассказ, фото, личный опыт военного журналиста помогут людям разобраться в этом для многих европейцев сложном карабахском конфликте. Не молчите, когда видите несправедливость! Молчать - значит быть на стороне зла!" - добавил Ричардас Лапайтис.

Отметим, что Ричардас Лапайтис награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг" и медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" от Госкомитета по работе с диаспорой.