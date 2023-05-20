В Армении царит истерика после заявления Шарля Мишеля

Несмотря на встречу глав МИД в Москве, на данном этапе Запад в определенной мере перехватил инициативу в переговорном процессе, о чем говорит и многодневный вашингтонский раунд, и возобновление брюссельского формата. Но для нас главное, чтобы за переговорами последовали реальные практические дела. Одних заверений нам уже не достаточно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов,

Реальное давление на Армению должно быть оказано, подчеркнул он. Ее изворотливость, шарахание, попытки извлечь для себя выгоду и поймать рыбку в мутной воде, по сути, мешают установлению мира и подписанию мирного договора. А именно мирный договор - главная цель, которая стоит перед нашей дипломатией.

"Тот факт, что после заявления Шарля Мишеля, в Ереване началась истерика, говорит о том, что прозвучали мысли, не только полностью отвечающие интересам Азербайджана, но и созвучные идеям справедливого мира и окончательного решения всех проблем в постконфликтный период. Достаточно того, что прозвучала мысль о безоговорочной приверженности Алматинской декларации 1991 года. Мишель назвал размер площадей двух государств, в которых они признают территориальную целостность друг друга. То есть Армения признала территориальную целостность Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, включая и Карабах, и захваченные армянами эксклавы.

Все это не понравилось нашим соседям, и не удивляюсь, что в Ереване Шарля Мишеля сегодня сравнивают чуть ли не с Чемберленом, премьером Великобритании, который является автором позорного мюнхенского сговора 1938 года. Мишеля армяне приравнивают к политическим деятелям, которые потворствовали нацистской Германии. Все эти примитивные оценки - результат тугодумия нынешней политической элиты Армении, которая настолько ослаблена сложившейся после 44-дневной войны ситуацией, что просто не в состоянии принять эти геополитические реалии и сделать для себя соответствующие выводы", - подчеркнул азербайджанский политолог.

По его словам, Азербайджан никогда не ожидает от переговорных площадок чудес и каких-то далеко идущих решений. Мы привыкли решать все проблемы сами. Так, за время простоя переговорного процесса Азербайджан предпринял очень важный шаг - установил погранично-пропускной пункт и контролирует теперь въезд и выезд на границе в Лачине, что полностью соответствует и нормам международного права, и принципам регионального мира.

"Кому мы должны открывать объятия? Незаконным вооруженном формированиям? Ситуация была оценена очень трезво и реалистично. Не случайно, Мишель заявил о том, что дорога между основной частью Азербайджана и Нахчываном должна быть открыта. Это очень важное заявление и мы высокого его ценим. Мы говорили об этом неоднократно, и это тот самый пункт, который Ереван должен принять к сведению и обязательно выполнить. Очень актуально прозвучали и слова Мишеля относительно захваченных и приговоренных к длительным срокам азербайджанских военнослужащих, случайно оказавшихся на территории противника. Одним словом, процесс идет. Но, повторю, мы ждем реальных шагов", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева