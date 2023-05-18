В Узбекистане выпущена памятная почтовая марка по случаю 100-летия Гейдара Алиева

По проекту и заказу Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане ООО "Государственная почта" Республики Узбекистан выпустило почтовую марку, посвященную 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям при минкультуры Узбекистана.

Почтовая марка с портретом великого лидера Гейдара Алиева изготовлена ​​в связи с "Годом Гейдара Алиева" в Азербайджане.

Почтовая марка будет отправлена ​​в музеи Азербайджана и Узбекистана, а также государственным и правительственным представителям обеих стран, будет выпущена для внутреннего и международного обращения в Узбекистане.

Было отмечено, что в ближайшее время будет выпущено издание на узбекском языке, посвященное великому лидеру Гейдару Алиеву, а в ведущем университете Узбекистана предусмотрено открытие аудитории в честь великого лидера.