Успех Азербайджана на встрече в Брюсселе побудил сепаратистов на протесты в Карабахе

Сообщения армянских СМИ об успехе переговоров между Азербайджаном и Арменией в Брюсселе и повторное заявление премьер-министра Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана вызвали большие потрясения в Ереване. Армянские СМИ якобы упоминают, что Пашинян по возвращению из Брюсселя столкнулся с покушением на себя и своего сына.

Эта информация схожа со сценарием убийства Карена Демирчяна в 1999 году в армянском парламенте. Некоторые армянские ресурсы отмечают, что Пашинян строит из себя героя. Якобы из-за того, что против него существуют заговоры, Пашинян пытается подстраховаться, чтобы в будущем отказаться от своих обещаний.

Турецкий политолог, профессор Хусамеддин Инач в интервью Azernews так прокомментировал хаос, царящий в армянском обществе:

"Пашинян в настоящее время находится в очень тяжелом положении. Он потерпел поражение в 44-дневной войне и теперь размышляет над тем, как подписать мирное соглашение. Но армянский премьер не способен этого сделать из-за давления членов своего правительства и даже общества".

Эксперт отметил, что в настоящее время Россия не является заинтересованной стороной в сближении Армении с Азербайджаном. Потому что, по мнению Инача, урегулирование азербайджано-армянских отношений означает завершение миссии российских миротворцев в Карабахе. А это, в свою очередь, отменяет необходимость для России быть посредником.

"Если посмотреть с исторической точки зрения, то государства под названием "арцах" никогда не было. Всем известно, что Карабах исторически является территорией Азербайджана и ни о какой так называемой незаисимости Карабаха не может быть и речи. Армения обвиняет Азербайджан, придумывая различные оправдания. Дескать, если Азербайджан начнет великое возвращение в Карабах, то проведет там этническую чистку против армян. Это совершенно фиктивное утверждение. Как сказал Президент Ильхам Алиев, в Карабахе будет жить армянское население только при условии принятия азербайджанского гражданства. Они будут иметь такие же права, как и другие граждане Азербайджана, будут жить в мире и спокойствии. Поскольку эти условия не удовлетворяют радикально настроенные армянские СМИ, они ложно распространили серию фейковых новостей о якобы притеснении армян азербайджанцами. А теперь еще и Пашиняна обвиняют в том, что он сказал правду об итогах переговоров в Брюсселе".

В то же время турецкий политолог коснулся протестов, которые произошли в Карабахе после встречи в Брюсселе.

"Если мы внимательно посмотрим на процессы, то увидим, что после встречи в Брюсселе протесты сепаратистов в Карабахе стали активизироваться. Это влияние не только сепаратистов, но и внешних сил, которые имеют влияние на Армению. Я думаю, что прямой и искренний диалог между Азербайджаном и Арменией будет невозможен, пока это влияние будет на Ереван. В первую очередь, Ереван должен отговорить сепаратистов в Карабахе от пустых претензий", - заключил Хусамеддин Инач.