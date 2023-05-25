https://news.day.az/politics/1567637.html Госдеп о переговорах между Азербайджаном и Арменией
Госдеп о переговорах между Азербайджаном и Арменией
США поддерживают продолжение переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az. об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
"Это по-прежнему является для нас приоритетом. Госсекретарь Блинкен приветствовал обе стороны здесь, в Вашингтоне, несколько недель назад. После этого переговоры продолжились в Брюсселе. Мы поддерживаем продолжение переговоров. Мы продолжим поддерживать работу сторон, чтобы достичь соглашения по остающимся нерешенными вопросам. Госсекретарь будет продолжать заниматься этим", - добавил он.
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