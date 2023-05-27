Азербайджан не торопится. Он спокоен и уверен в себе

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Наивно было предполагать, что Пашинян отважится на подписание каких-то документов в Москве. Тут, безусловно, имеет место соперничество между Западом и Россией, идет игра на опережение в рамках борьбы за верховенство форматов. Премьер Армении же в этих условиях маневрирует, стараясь политически выжить. Для него важнее всего сейчас политическое выживание. Его прессингуют внутри страны со всех сторон, теснят диаспоральные структуры. В этом положении ему важно сохранить свое лицо и показать, что он владеет ситуацией. Маленькая перепалка проливает свет на всю семантику сложившегося положения и на то, почему Пашинян действует вопреки логике. У него своя логика есть. Он осторожно дает понять армянскому обществу, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга. Это неизбежно. Он первый опасный шаг сделал и теперь дожидается, чтобы в армянском обществе сыграл роль эффект привыкания.

Вначале он озвучил какую-то несуразицу, а в конце сам себя дезавуировал. Он обвинил Азербайджан в каких-то нарушениях, чуть ли не в приговоре к голодной смерти армян Карабаха, используя при этом топонимы, которые уже выведены азербайджанской стороной из обращения. Этим он попытался показать своей аудитории, что он, мол, боец и будет стоять до конца. Но после всего этого он же заявил о готовности к конструктивности и желании добиваться прорыва.

Таким образом, премьер Армении пытается складывать поломанные яйца в одну корзину с целыми.

Президент Ильхам Алиев очень хлестко объяснил и Пашиняну, и всем тем, кто не в курсе дела, что Азербайджан действует на Лачинской дороге в рамках законности. Контролируя свои международно признанные государственные границы, мы обеспечиваем безопасность всем нашим гражданам, в том числе армянской национальности, и блокируем действия тех провокаторов, террористов и сепаратистов, которым не нужна стабильность. Азербайджан действует в рамках норм международного права. В нынешней ситуации главное - это то, что стороны признали территориальную целостность друг друга. А все остальное вторично, как сказал Президент Ильхам Алиев.

Давайте войдем в положение Пашиняна, который, как я уже отметил, занят своим политическим выживанием. Его за мир с Азербайджаном могут свергнуть, терроризировать, поставить в такое положение, когда он сам будет вынужден бежать из Армении. Политическая атмосфера в Армении людоедская. Армянское общество требует от политического кластера максимального результата, то есть азербайджанских территорий. На этом фоне Пашинян выглядит более разумным. Не будем забывать, что он пришел в политику из прессы. А журналистская деятельность учит людей, способных думать, анализу, последовательному мышлению, определению главного и второстепенного, умению выстраивать рациональную конфигурацию. Думаю, Пашинян и сам понимает, что находится не на правильной стороне истории, обвиняя Азербайджан. Но он вынужден это делать, чтобы продемонстрировать соплеменникам свою наступательную позицию, привлечь на свою сторону тех, кто все еще сомневается, прав он или не прав, а в конце сказать о том, что мы все равно придем к общему знаменателю, потому что с Азербайджаном у Армении конструктивный диалог.

Поддержав территориальную целостность Азербайджана, Пашинян подбросил армянскому обществу мысль о неизбежности такого шага. Потому что Азербайджан по всем статьям взял под свой контроль весь Карабахский регион и Восточный Зангезур, и теперь должен сыграть свою роль эффект привыкания. Пашинян как бы говорит своим: "армяне, привыкайте - Карабах не наш, и единственное, чего мы можем добиться, это международных гарантий безопасности для проживающих там армян". Хотя с последним я бы поспорил.

Азербайджан не торопится. Он спокоен и уверен в себе. В этом можно было убедиться, понаблюдав за Президентом Ильхамом Алиевым на заседании Высшего евразийского совета в Москве и послушав его речь. Сам факт присутствия Ильхама Алиева на мероприятии - это исключительный момент, призванный показать, насколько Азербайджан важен в качестве партнера для каждой из стран. Армения пока не в счет. Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в качестве гостя, представил там возможности своей страны и дал понять, что мы готовы к сотрудничеству. Его личное присутствие, я бы даже сказал, повысило статус этого мероприятия. Удивляют те, кто видит в участии нашего Президента на заседании какое-то предвестие вступления Азербайджана в ЕАЭС. Какая ерунда! Азербайджан ведет независимую политику и для него главное - показатель рациональности участия в той или иной конфигурации, в том или ином союзе. Так мы строим отношения, например, с Евросоюзом. С девятью странами ЕС мы имеем договорную базу и активно сотрудничаем. Тем более, это касается стран ЕАЭС, среди которых большинство это наши друзья и партнеры.

Никол Пашинян же выглядел на заседании очень плохо. Не только в провальной для него дискуссии с Президентом Азербайджана, но и в попытках покрасоваться якобы достижениями армянской экономики. Невероятный экономический рост - это единственное, чем он мог пощеголять, но и тут возникает масса вопросов. Дело в том, что этот 12-процентный рост не заслуга армянской экономики, это заслуга россиян, сбежавших в Армению от войны, семейно, со своим капиталом и даже с бизнесом. Никакой заслуги пашиняновского Кабмина в этом нет, это удачное стечение обстоятельств, связанное с миграционным всплеском из России. Приваливший успех - явление временное. Он сойдет на нет, когда закончится война в Украине. Армянская же экономика будет продолжать топтаться на месте. Нет базовых показателей роста в индустрии. Промышленные предприятия Армении технологически отстающие, а самые главные из них принадлежат российским инвесторам.

На месте Пашиняна я бы не радовался реакции Путина на цифры роста армянской экономики. Российский Президент просто подбросил ему пряник, говоря, что России до этих показателей далеко. За все годы независимости рост армянской экономики не превысил ни разу 5 процентов. И то этот прирост достигался за счет экспорта сырья - меди, золота и так далее. А во всех других показателях армяне топчутся на месте. В целом, проблем у Армении с каждым днем становится все больше, и в экономике, и во внутренней политике, и с соседями, в том числе с теми, с которыми у нее вроде были неплохие отношения - с Грузией, Ираном, Россией. Располагаться в таком благоприятном регионе и быть оторванными ото всех коммуникаций - это дорога в никуда.

Что касается отсутствия результатов переговоров по нормализации, из-за которых, собственно, Президент Азербайджана и ездил в Москву, то это ничего не значит. Наивно было предполагать, что трехсторонняя встреча на полях саммита ЕАЭС будет содержательной. Могла бы, конечно, но чуда не произошло. Пашиняну сейчас нужно отстоять свою власть, это его главная задача, а мир, по его мнению, может подождать. Что ж, в отличие от Армении Азербайджану торопиться некуда. Армянам мир не нужен? Ну, и нам тоже - будем проходить границу там, где посчитаем необходимым.

Можно не сомневаться, что все вопросы в конечном итоге все равно будут решены. У Армении нет альтернативы, она как государство исчерпала себя, и Пашинян прекрасно это понимает. В Москве он устроил провокацию из разряда тех, что армяне регулярно устраивают на границе. Это единственное, что могло обелить его перед армянской аудиторией. А так он, конечно, понимает, что разблокирование коммуникаций, подписание мирного договора и решение прочих вопросов - неизбежно. Все это придет и будет развиваться по нашим, азербайджанским лекалам. Никаких армянских алгоритмов не будет. Все пойдет по тому пути, который нужен нам.