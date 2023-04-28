Протестуя против погранконтроля в Лачине, Пашинян стреляет себе в ногу

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Президент Ильхам Алиев принял министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонну, которая из Баку отправилась в Ереван. На встрече глава государства коснулся и вопроса установки пограничного пропускного пункта в Лачине. И подчеркнул, что установка ППП на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана и направлена на обеспечение территориальной целостности нашей страны. Эти его слова, несомненно, услышали и в Армении и приготовили свой "вариант". Хотя Никол Пашинян, похоже, его придумал заранее. И даже озвучил на заседании правительства в четверг.

Безусловно, то, что Пашинян всегда своими заявлениями подрывает политическую атмосферу, это уже стало нормой. Поэтому его нынешним заявлениям удивляться не стоит. Вроде недавно заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, и о готовности подписать мирный договор, а сегодня в одном только выступлении в правительстве прозвучал целый каскад провокаций.

Говоря о том, что Азербайджан, мол, полностью закрыл Лачинскую дорогу, армянский премьер нагло и безответственно лжет. Дорога открыта, у Азербайджана нет никаких намерений ее перекрывать. Хотя нельзя не согласиться, что установка ППП для армянской стороны в определенном смысле действительно смерти подобна, но не по тем причинам, о которых говорят в Ереване. А потому что перекрывается канал перевозки в зону проживания армянского меньшинства подрывного материала - оружия, боеприпасов, мин производства 2021-22 годов, пропагандистской литературы. То есть ресурсов, которые продолжали бы держать весь регион в напряжении.

Пашинян, по сути, идет на поводу у радикальных и реваншистски настроенных групп и хочет всем угодить. В данном случае он просто стреляет себе в ногу, не соображая, что вся ответственность за последствия эскалации ложится на него, потому что он является главой правительства и первым лицом в Армении. Ему нести ответственность за все. В первую очередь за то, что своими провокационными заявлениями фактически отказывается от мирного плана, демонстрирует, что не хочет "обременять" себя обязательствами по стабилизации в регионе и сознательно идет на обострение политической обстановки.

Премьеру Армении должно быть ясно, что никакого коридора уже давно нет. После того, как Азербайджан построил альтернативную дорогу, вернул Лачин, Забух и другие территории, понятие "коридор" кануло в Лету. Есть дорога, которая соединяет Карабахский регион Азербайджана с государственной границей Армении. Да, Азербайджан сознательно идет на все эти послабления и разрешительные процедуры, чтобы мирные жители могли навещать родственников, ездить по делам. Но Пашинян, кажется, забыл, что Азербайджан это суверенное государство, которое несет ответственность за безопасность своих граждан, в том числе армянской национальности.

Вопрос реинтеграции армян в азербайджанское общества остается на повестке дня. Отказываясь от этого процесса, армяне совершают серьезную ошибку в ущерб себе и в пользу позиции азербайджанской стороны. Нигде в мире нет такого, чтобы маленькая община проживала на территории государства, имея в кармане паспорта других стран, и при этом пользовалась бы местными благами, использовала ресурсы. Все, чем незаконно пользуются сегодня армяне Карабаха, это собственность Азербайджана. Удивительная наглость - пользоваться всем этим и еще выдвигать какие-то претензии к Баку и заявлять, что они не готовы обсуждать политические вопросы. А какое, собственно, отношение, армянская община имеет к политическому блоку вопросов? Никакого. То, что они говорят о готовности обсуждать гуманитарные вопросы, тут не поспоришь - на этом фронте они должны прилагать особые усилия, потому что если Азербайджан откажется от обсуждения этих вопросов, им придется несладко.

Вопрос будущего армянской общины Карабахского региона это исключительно внутренний вопрос Азербайджана и никакое государство или организация в мире не имеют права обсуждать его и вырабатывать по этой теме какую-то повестку.

Пашинян слишком уж превышает свои полномочия, лезет в чужой огород и при этом пытается сделать хорошую мину при дурной игре. Не получится. Потому что все, что касается внутренней безопасности Азербайджана это исключительная компетенция Баку. И ППП преследует цель как раз обеспечить эту безопасность, дать возможность людям беспрепятственно и без риска для жизни пересекать границу Азербайджанской Республики.

Пашинян, армянские террористы, сепаратисты, реваншисты постоянно говорят о том, что Азербайджан, дескать, планирует осуществить этническую чистку в Карабахе. По-моему, армяне тут путают адресата. Этнические чистки осуществила как раз Армения, изгнав со своей территории сотни тысяч азербайджанцев. Армяне учинили этническую чистку в Карабахе и Восточном Зангезуре в период военной агрессии и оккупации. В обойме же нашей страны подобной традиции нет и никогда не было. И потому, когда они высокопарно говорят о "геноцидальных планах" Баку, они хотят записать собственные грехи в пассив Азербайджана. А актив в этих делах с начала прошлого века накапливала как раз Армения, и пусть не вводят в заблуждение мировое сообщество. Все давным-давно обо всем знают, есть свидетельства, видеохроника ходжалинского геноцида, хроника этнических чисток азербайджанцев в Армении.

Теперь о российском миротворческом контингенте, к которому взывал Никол Пашинян. Да, по Трехстороннему заявлению РМК имеет определенные полномочия, но он не имеет права их превышать. Миротворческий контингент (если только он действительно миротворческий) должен заботиться о том, чтобы не было противоправных действий со стороны армянских радикалов. А они есть. Нам прекрасно известно, что около 10 тысяч боевиков в зоне РМК еще не разоружены, хотя Трехстороннее заявление ставит вопрос ребром: ввод миротворческих сил проходит параллельно выводу всех армянских вооруженных формирований. Этот наиважнейший пункт документа и через два с половиной года после его подписания остается невыполненным, а, как видим, российская сторона себя его выполнением не обременяет.

Пойдем по Пашинину дальше. Точнее, по его претензиям, высказанным в "глубокомысленной" речи в правительстве. Вопрос безопасности армян Карабахского региона не является предметом международных переговоров. Неужели так сложно это уразуметь? Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева неоднократно заявлял, что армянское меньшинство должно либо принять гражданство и проявить тем самым свою лояльность, либо покинуть территорию нашей страны. Армяне не имеют права жить в Азербайджане по паспортам других стран, пользоваться чужим добром и при этом еще высказывать претензии на некое самоопределение. Хотите самоопределяться? Самоопределяйтесь в Армении, перебирайтесь туда, доказывайте там все что хотите. А в Азербайджане никакого зеленого света не будет. Когда говорят, что Баку, мол, должен договорить с Ханкенди, это ахинея. Диалог Баку может вести с другими государства, но не со своим собственным регионом. И пусть армяне себя не обманывают.

Что касается делимитации, то напрасно Пашинян разбрасывается эмоциями. Азербайджан не был против пожелания Армении, чтобы в этом процессе участвовала российская сторона. Но как только Баку дал добро, а Россия заявила, что может уполномочить своих представителей для этого дела, сами же армяне сразу ушли в кусты. Ереван каждый раз задает какую-то планку, потом сам же ее рушит и демонстрирует свою недееспособность. Пусть армянская сторона не занимается фантазиями, а переходит от слов к делу. Азербайджан не нуждается ни в каких международных механизмах касательно делимитации.

Все, что касается будущего Карабахского региона Азербайджана это дело не Армении, не других стран, не международных организаций. Это исключительная компетенция Азербайджана, который в поствоенных реалиях полностью готов использовать весь свой арсенал возможностей и средств для того, чтобы в Карабахе наладилась нормальная жизнь. Баку больше никогда не допустит, чтобы армянские провокаторы, сепаратисты, радикалы и реваншисты будоражили соплеменников и портили жизнь азербайджанцам.

А что касается участия международных представителей в этих процессах, то это тоже не более, чем нежизнеспособная фантазия армянской стороны. Есть суверенное Азербайджанское государство, которое имеет свою юрисдикцию, и оно вполне готово использовать свои национальные механизмы для того, чтобы установить окончательный мир там, где еще "балуются" армянские сепаратисты и не разоруженные пока незаконные военные формирования. По поводу мечтаний о том, что какие-то международные наблюдатели, какая-то группа по сбору фактов отправится на Лачинскую дорогу, скажу так: как Президент Азербайджана не дал наблюдательной миссии Евросоюза ступить на нашу границу, точно такая же судьба ожидает все последующие инициативы, которые будут преследовать цель направить на Лачинскую дорогу или в зону РМК какие-то специальные группы.

Этому не бывать, потому что Азербайджан это суверенное государство, доказавшее свою независимость, в отличие от тех стран, которые из субъектов международного права превращаются в объекты. Поэтому не нужно фантазировать и обременять себя лишними надеждами и фантазиями. Официальный Баку держит весь процесс под своим контролем, а руку - на пульсе. И очень скоро юрисдикция Азербайджана будет установлена на территории всей страны, и наш флаг будет реять над Ханкенди.