https://news.day.az/politics/1559323.html МИД Азербайджана ответил на претензии Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на претензии Никола Пашиняна
Мы категорически отвергаем абсурдные претензии, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе выступления на заседании правительства 27 апреля в связи с созданием нашей страной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
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