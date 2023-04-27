Президент Ильхам Алиев: Создание погранично-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди является суверенным правом нашей страны

Создание погранично-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди является суверенным правом нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 27 апреля Президент Ильхам Алиев, принимая министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонну.

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