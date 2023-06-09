Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром

9 июня 2023 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и Грузии Тойво Клааром.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, по вопросам региональной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов еще раз довел до внимания позицию азербайджанской стороны по текущей ситуации в связи с мирным соглашением, вопросам открытия коммуникаций и делимитации.

Тойво Клаар выразил поддержку ЕС процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду на продолжение контактов между политическим руководством обеих стран в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.