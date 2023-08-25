Узбекистан стремится присоединиться к трубопроводной системе Азербайджана

Нынешнее состояние азербайджано-узбекских отношений можно оценивать как стратегическое партнерство. Это действительно очень высокий уровень сотрудничества между государствами, который отражает высокую степень взаимного доверия, нацеленность на отдаленную перспективу, то есть на долгосрочное сотрудничество. В этом суть стратегического партнерства. Действительно, стороны достигли высокого уровня доверия, что отразилось в целом ряде документов и соглашений, среди которых возникла недавняя Декларация об углублении стратегического партнерства, которая была принята в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ташкент в 2022 году. Это символизирует тот факт, что Азербайджан и Узбекистан это не просто сотрудничающие друг с другом в разных направлениях два государства, а стратегические партнеры.

Об этом в интервью Day.Az сказал директор базирующегося в Узбекистане негосударственного научного учреждения "Билим карвони" ("Караван знаний"), доктор политических наук Фарход Толипов.

По его словам, объем достижений, успехов взаимного сотрудничества и партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном огромен. Все эти успехи в той или иной мере отражены в соответствующих сообщениях средств массовой информации.

"Самое важное сейчас - нацеленность на будущее. Какие задачи стоят перед двумя странами. С этой точки зрения перед Азербайджаном и Узбекистаном сейчас стоят очень серьезные стратегические задачи. Одной из них является развитие Срединного пути. Это транспортный коридор, связывающий Казахстан через Центральную Азию и Кавказ через Азербайджан, Грузию и Турцию с Европой. Это огромная система транспортных коридоров, железных дорог, логистических центров, хабов и т. д. Важность Срединного пути связана с войной в Украине и изменением направлений транспортных потоков, идущих из Китая в сторону Европы, которые раньше шли через территорию России. Теперь происходит их ориентация на Срединный путь.

Именно с этой точки зрения развитие Срединного пути сейчас очень важная задача и для Узбекистана и для Азербайджана. Уверен, что в ходе визита Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан именно этот вопрос стоял на повестке дня. Срединный путь не только транзитный путь. Это еще и транспортная система, которая позволяет экспортировать грузы и товары из самих стран Центральной Азии, из Узбекистана в Азербайджан в сторону Европы. Так что это вдвойне выгодный трансконтинентальный транспортный проект", - подчеркнул наш собеседник.

Доктор политических наук отметил, что помимо этого транспортного узла очень важным является энергетическое сотрудничество.

"Сегодня есть стремление стран Центральной Азии и, в частности, Узбекистана присоединиться к трубопроводной системе Азербайджана с целью транспортировки энергоресурсов в сторону Европы. Таких стратегических проектов немало, что тоже является актуальной задачей для двух стран", - считает Толипов.

Говоря о перспективе стратегического партнерства, наш собеседник также особо обратил внимание на то, что это партнерство включает в себя не просто торговые связи, экономическое сотрудничество, инвестиции, сферу образования, культуру и т д., но еще и военную сферу.

"То есть, речь идет о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом свидетельствуют прошедшие недавно беспрецедентные крупные военные учения Узбекистана и Азербайджана в городе Чирчик. Так что, это еще одно важное направление, охватывающее сферу обороны и безопасности", - заявил он.

В заключении эксперт отметил перспективы сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в рамках Организации Тюркских государств.

"В рамках этой организации Азербайджан и Узбекистан могут развивать сотрудничество на основе тюркского единства. Членом этой организации также является такая крупная держава как Турция, авторитет которой на мировой арене все более возрастает. В этом смысле ОТГ имеет все перспективы, огромный потенциал, для того чтобы стать крупным игроком на мировой арене. И в рамках этой структуры сейчас разрабатываются и транспортные и иные проекты. Так что Азербайджан и Узбекистан могут внести свой вклад в развитии этой организации и в ее рамках развивать то самое стратегическое партнерство", - подытожил Фарход Толипов.

Абдул Керимханов