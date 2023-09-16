Пресечена провокация армян в Агдамском направлении

16 сентября примерно в 13:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно пресечены", - сообщили в ведомстве.