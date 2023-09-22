Призываем Катрин Колонну дать гарантии неприменения силы против населения Франции!

Автор: Байрам Эльшадов

Глава МИД Франции Катрин Колонна выступила с диким требованием. Она требует, чтобы Азербайджан дал гарантии неприменения силы в Карабахе.

Как мадам Колонна стала дипломатом и как дослужилась до такой высокой должности остается загадкой. Во-первых, слово "требовать" в дипломатии неприемлемо. Таким языком Франция сегодня не может говорить ни с одной страной мира, даже бывшие африканские сателлиты отворачиваются от Парижа один за другим.

Второй момент, который мы хотим подчеркнуть, заключается в том, что Парижу стоило бы навести порядок у себя, прежде чем пытаться кому-либо что-либо объяснять и требовать. Ведь еще свежи в памяти эпизоды насилия полиции в отношении местного населения. За последние месяцы их накопилось не мало, протесты против пенсионной системы, откровенное полицейское самоуправство, из-за которого лишился жизни подросток с северо-африканскими корнями. С таким же успехом, вся мировая общественность имеет право и моральный долг требовать у Франции серьезных гарантий неприменения силы к гражданским лицам внутри своей страны.

Только вот какая двуличная политика у Франции. ЕС уже требовал у Парижа разобраться в действиях полиции во время протестов после хладнокровного убийства 17-летнего юноши французских блюстителей порядка. На что государственный секретарь по европейским делам при министре иностранных дел Франции Лоуренс Бун жестко ответила, что это внутренний вопрос.

Объясняем для главы французской дипломатии правила игры - вопрос Карабаха входит в сферу внутренних вопросов Азербайджана, и мнение Колонны, Макрона, Идальго и прочих марионеток армянской диаспоры в Азербайджане не интересуют никого.

Если Колонна не хочет, чтобы ей показали ее место, стоило бы выбирать слова более осторожно. Последнее, что интересно Азербайджану слышать сейчас, это истерические вопли представителя страны, которая использует силу в масштабах целой страны для того, чтобы замаскировать свои провалы в экономике и политике.

А теперь главный вопрос: какие железобетонные гарантии Катрин Колонна готова предоставить, чтобы мировое сообщество знало, что рядовые французы не подвергнутся полицейскому терроризму в своей же стране?