В Нахчыване стартовал заключительный день Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature"

В Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе стартовал заключительный день соревнований Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature", сообщает в пятницу Day.Az. Международный турнир посвящен 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сегодня наряду с гимнастками, выступающими в индивидуальной программе, свои программы представят команды в групповых упражнениях.

Напомним, что на первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в возрастных категориях "младшие" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.) и "юниорки" (2008-2010 г.р.), представляющие команды Азербайджана и Казахстана.

В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов столицы и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

По итогам соревнований будут названы имена победителей и призеров в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а также по отдельным предметам среди команд в групповых упражнениях.