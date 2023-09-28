Симоньяны, Кеосаяны и прочие - такие же предатели, как и Пашинян

Автор: Байрам Эльшадов

Одиозные российские пропагандисты армянского происхождения в эти дни из кожи вылезают, чтобы отбелить свои замазанные лица. Все годы антиазербайджанской пропаганды они усердствовали ради разрушения отношений России с Азербайджаном, а в результате получили армяно-российский кризис. Теперь, когда им стали предъявлять счет, они принялись метаться в поисках крайнего.

Сегодня у Симоньян, у ее мужа Кеосаяна, у других крикунов вроде Миграняна, Багдасарова, Кургиняна, Габрелянова и прочих наступили "критические дни". Они изо всех сил ищут виновного в разгроме карабахских сепаратистов и пытаются изобразить из себя пламенных защитников буквально всех преступных элементов. Но на самом деле они просто пытаются своими криками отвлечь внимание от себя любимых - от собственного предательства. А ведь они предали Россию. Эти, как называет себя Симоньян, "русские армяне" настоящие предатели. Они, строя из себя защитников российских интересов, все годы просто наживались на бюджете страны, преследуя исключительно собственные шкурные интересы. Все те возможности, которые предоставляла им Россия, они фактически использовали против ее интересов. На Россию, ее проблемы и ее национальные интересы этим крикунам и истерикам было наплевать.

Все крики и вопли, которые слышны сегодня в российском эфире от этих лиц, направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от себя. От того факта, что они все являются предателями. Вряд ли сегодняшние истерики как-то им помогут избежать последствий от своего предательства.