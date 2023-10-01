Ускорен процесс поиска пропавших без вести в Первой карабахской войне

Генпрокуратура Азербайджана совместно сотрудничала с международными организациями в связи с поиском массовых захоронений на освобожденных территориях страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сказал, что, к сожалению, армянская сторона не предоставляет точную информацию о минных картах или картах, связанных с захоронениями.

"Предоставленная информация не соответствует действительности. Этот вопрос обсуждался много раз. Ускорился процесс идентификации, возвращения родственникам и захоронения пропавших без вести в Первой карабахской войне. Хотя армянская сторона не сотрудничает с нами в этом вопросе, мы продолжаем этот процесс", - отметил генпрокурор.