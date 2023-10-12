Кандидат в президенты США Рамасвами знает о Карабахе не больше, чем об Украине

Автор: Лейла Таривердиева

В январе этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новое лекарство для лечения болезни Альцгеймера, которое замедляет снижение когнитивных функций у людей с ранней стадией заболевания. Многие, кто знаком с темой, вначале подумали, что речь идет о препарате, который несколько лет усиленно создавал и продвигал новоиспеченный миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами. Об этой истории много писали, много ее анализировали, восхищались предприимчивостью молодого индуса. Но выяснилось, что одобренный препарат к Рамасвами никакого отношения не имеет, а его продукт не прошел клинических испытаний. Шума было много, и только.

Вивек Рамасвари парень предприимчивый и любит создавать вокруг себя много шума. Он разбогател, ничего, в общем-то не создав, а скупая заброшенные патенты на лекарства. В августе он чуть не стал миллиардером, но рынок просел, и он опять вернулся в клуб "миллионщиков". Сейчас он выдвигается кандидатом в президенты США, рассчитывая обойти аж самого Трампа. И то, как он действует, говорит о том, что в политике он так же будет продвигаться за счет заброшенных патентов, только иного плана.

До господина Рамасвами нам не было бы никакого дела, если бы ему вдруг не оказалось дело до нас. Скорее всего, не имея представления о происходящем в центре Евразийского материка, он вдруг включил в сферу пропаганды себя любимого и армянскую тему. Выступая в программе Такера Карлсона на тему происходящего в Израиле и действий ХАМАС, потенциальный кандидат в президенты США вдруг переключился на "преступления" против армян в Азербайджане, проиллюстрировав свои фантазии кадрами, которые должны были эти "зверства" подтвердить. Об этом уже писали накануне многие азербайджанские блогеры и СМИ, поэтому на подробностях останавливаться не будем. Коротко: в качестве доказательств "преступлений" против армянского народа были показаны кадры разрушенного армянскими ракетами квартала Гянджи и видео момента обстрела Барды в октябре 2020 года.

Нет никаких сомнений, что господин Рамасвами не имеет никакого представления о том, о чем говорит, даже мимика его свидетельствует о том, что для него это просто слова, за которыми ничего не стоит. Как если бы актер произносил заученную реплику. О том, чем может быть связан мечтающий стать президентом Вивек с американским армянством, гадать не будем. Но все кандидаты в президенты Штатов, и получившие пост, и не достигшие его, проходили "испытание" армянством. Практически никому не удалось этого избежать. По всей видимости, господин Рамасвами тоже угодил в это болото. Байдена американское армянство уже списало со счетов, не исключено, что новым фаворитом стал молодой индус, которому не удалась авантюра с препаратом от болезни Альцгеймера, но зато может удасться авантюра с президентством.

Еще раз повторим - мы ни секунды не сомневаемся, что Вивек Рамасвами не в курсе того, о чем говорил. Вряд ли он в курсе темы атак по Израилю или знает четко о происходящем в Украине. Но нас больше волнуют наши дела и нам не может быть все равно, что в популярной программе американского эфира на многомиллионную аудиторию было в красках и с кривляниями рассказано о надуманных "зверствах" Азербайджана, да еще в сопровождении кадров реальных армянских зверств. Эти кадры и "факты", конечно же, были ему подсунуты. По всей видимости, местное армянство уже взялось за перспективного кандидата. Хотя у него пока что только шесть процентов симпатий избирателей, но все может измениться - до ноября 2024 года еще много времени.

После этого эфира армяне могут быть уверены, что у них уже есть потенциальный кандидат. Взять в руки Штаты - это давняя мечта армянства. Чего только не делалось для этого, какие только инвестиции не направлялись в проект, но все кандидаты, став президентами, выскальзывали из армянских рук. Управлять Белым Домом оказалось не так просто. Но малыш Вивек может стать именно тем, кто пригодится армянскому делу. Серьезный политик должен был бы, прежде чем говорить о том, о чем не знает сам, хотя бы поручить помощникам прогуглить вопрос. С кадрами Гянджи и Барды он, конечно, прокололся. Армяне его подставили, поставили в неловкое положение. Эта ситуация будет иметь продолжение, потому что провокационный ляп господина Рамасвами не остался без внимания официального Баку. Принимая в среду участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Президент Ильхам Алиев коснулся этой темы и заявил, что невозможно представить, чтобы человек, претендующий на пост президента СЩА, опустился бы до таких фальсификаций и цинизма.

А вот опустился, и, честно говоря, сомнительно, что даже если ему будет указано на допущенные ошибки, он перестанет гримасничать и извинится. Хотя о чем это мы. У Вивека Рамасвами свой, оригинальный взгляд на мировую политику, и порядочности, международному праву и честности там не место. Восток дело, конечно, тонкое, и восточная предприимчивость вкупе с восточной хитринкой могут горы свернуть, но в международной политике все-таки надо разбираться, чтобы управлять такой державой, как Соединенные Штаты. Возможно, он специалист по фондовым рынкам, финансовым махинациям и просроченным патентам на биотехнологии, но его подходы к международным событиям говорят о том, что мировая политика в его меню точно не входит.

Ладно, допустим, он может не знать о ситуации на Южном Кавказе и просто зачитывает подсунутое армянскими, скажем так, поклонниками. Но цинизм в подходе к войне в Украине - это уже симптом чего-то более серьезного, чем незнание. Как отмечают эксперты, Рамасвами в своей кампании на пути к президенту старается идти след в след за Дональдом Трампом, развивать его тезисы, как бы невзначай делать своему кумиру комплименты. По мнению аналитиков, это хитрый подход, направленный на то, чтобы в нужный момент отхватить часть трамповского электората. Так вот, зная об отношении Трампа к России и ее руководству, господин Рамасвами сделал антиукраинские заявления, думая, что так заработает очки.

По словам надежды армян, став президентом, он признает временно оккупированные территории Украины российскими, заблокирует вступление Украины в НАТО, снимет все санкции с России и лично посетит Москву в 2025 году. "Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем",- написал Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative.

Эксперт телеканала Fox News и обозреватель Washington Post Марк Тиссен раскритиковал Рамасвами за такие заявления, назвав их преступно глупыми. "Это преступно глупо. Полная дисквалификация", - написал он в своем аккаунте в Х. Заявления миллионера относительно внешней политики США он сравнил со "статьей первокурсника".

Да, правильно - именно первокурсника. И даже первоклассника. Такая вопиющая некомпетентность в тех вопросах, которые Вивек Рамасвами пытается, гримасничая, обсуждать, является основой для его дисквалификации как политика. В украинских СМИ гадают, что ждет украинский народ, если человек с такими подходами победит на выборах. Успокоим украинских друзей - этот новорожденный политик совершенно некомпетентен, и до выборов наговорит еще столько глупостей, что даже армянские голоса его не спасут. Если фальсификации азербайджанских реалий ничего не будут стоить этому деятелю, то на украинской теме, думается, он погорит.

Судя по тому, как описывают путь к богатству Рамасвами его "летописцы", он пришел к почти миллиардному состоянию, делая неожиданные ходы на рынке биотехнологий, скупая заброшенные всеми патенты, раздувая "пузыри" и создавая побольше шума. Неожиданные умные ходы в большой политике тоже могут сработать, но сказанное Рамасвами относительно Украины - это был не неожиданный прагматичный ход, а глупость, сформированная в его сознании на основе подслушанного на политическом поле. А на политическом поле чего только не подслушаешь. Чтобы отделить зерна от плевел, нужно самому быть политиком. А не Вивеком Рамасвами.