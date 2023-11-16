Вивек Рамасвами за бутылку скажет что захочешь

Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами пришел на прием, организованный влиятельными армянами из армянской диаспоры США.

Как передает Day.Az, в своей речи Рамасвами предложил прекратить "использовать наши доллары для финансирования Азербайджана, чем мы, собственно, и занимались до сих пор".

Правда, к сожалению, Рамасвами не счел нужным отметить, что те самые "их доллары" много лет идут и на финансирование армян.

Во время приема, который, судя по бутылкам на заднем плане, проходил весьма бурно, Рамасвами старался показать себя перед потенциальным электоратом и будущими инвесторами с максимально лучшей стороны повторяя все тезисы, которые собравшиеся армяне мечтали услышать.