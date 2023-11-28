Азербайджан является лидером в гуманитарной деятельности по разминированию, и особенно в вовлечении женщин и расширении их прав и возможностей в этой области.

Об этом сказала во вторник Day.Az резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"ООН в Азербайджане активно поддерживает деятельность, связанную с разминированием, с 1999 года, когда мы выступили за создание ANAMA (Агентство Азербайджана по разминированию). Начиная с 2020 года, ООН очень тесно сотрудничает с правительством и партнерами в Азербайджане. Это, прежде всего, ПРООН, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН, которые активно поддерживают ANAMA", - отметила Андреева.

По ее словам, в будущем ООН в Азербайджане будет продолжать тесное сотрудничество с правительством, ANAMA и партнерами, поскольку организация искренне убеждена, что путь к 2030 году и достижению целей устойчивого развития должен быть "свободен от мин".

Также Андреева подчеркнула, что ООН поддерживает достижение Азербайджаном целей устойчивого развития (ЦУР).

"ООН в Азербайджане совместно с правительством страны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в 2021 году. Это наша дорожная карта на следующие пять лет о том, как поддержать амбициозную цель Азербайджана по достижению целей устойчивого развития к 2030 году", - добавила она

Резидент-координатор упомянула, что у ООН есть четыре ключевых приоритета для достижения ЦУР Азербайджаном: инклюзивный рост, укрепление национальных институтов, борьба с изменением климата, а также расширение прав и возможностей женщин и девочек.

Андреева напомнила, что в сентябре 2023 года в Нью-Йорке прошел саммит по ЦУР, на котором все государства-члены решили продолжать поддерживать Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Азербайджан был среди 32 стран, представивших национальные обязательства. Страна подтвердила свое обещание продолжать оставаться лидером на Южном Кавказе в области устойчивого развития.

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