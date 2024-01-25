https://news.day.az/politics/1632213.html Азербайджан ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Азербайджан ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Азербайджан ожидает, что Армения предоставит точные карты всех заминированных территорий.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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