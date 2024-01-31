Информагентство Казахстана опубликовало материал о выборах в Азербайджане

Ведущее информационное агентство Казахстана "İnform.kz" опубликовало обширную статью о назначенных на 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Secki-2024.Az, в статье, опубликованной под заголовком "Исторический момент и семь кандидатов. Что известно о президентской гонке в Азербайджане", отмечается, что внеочередные выборы охарактеризованы как "выборы Победы" ввиду полного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"В стране уже обозначили этот процесс как выборы Победы, что также означает волеизъявление народа Азербайджана еще больше укрепить территориальную независимость и суверенитет", - говорится в материале.

В статье информируется о процедурах, вытекающих из Избирательного кодекса Азербайджана. Указаны последовательность в избирательном процессе, а также информация о программе кандидатов в президенты.

Более подробно со статьей можно ознакомиться по ссылке.

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