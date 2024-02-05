Оборонная продукция Азербайджана представлена ​​на международной выставке

Международная оборонная выставка "World Defence Show-2024", которая во второй раз проходит в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), начала свою работу 4 февраля. В мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугаром Мустафаевым.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве оборонной промышленности, на выставке "World Defence Show-2024", в которой приняли участие более 750 участников из более чем 45 стран и 115 иностранных представителей, на стенде, организованном министерством оборонной промышленности Азербайджана, представлены 107 наименований оборонной продукции производства Азербайджана.

"Принявший участие в церемонии открытия В.Мустафаев встретился с министром обороны Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Салманом Аль-Саудом и передал ему свои добрые пожелания в связи с выставкой.

Министр ознакомился с изделиями оборонного назначения и новыми технологиями, представленными на стендах учреждений Турецкой Республики, Королевства Саудовская Аравия и других стран.

В рамках визита В.Мустафаев также встретился с главой Организации военной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Абдулазизом Аль-Охали.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами в области оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что выставка "World Defence Show-2024", на которой представлены новейшие военные технологии, оборудование и системы, принадлежащие компаниям оборонной промышленности, завершится 8 февраля", - говорится в сообщении ведомства.

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