Подготовка к президентским выборам в Азербайджане проведена на самом высоком уровне - Генсек Совета МПА СНГ
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий прокомментировал СМИ начавшиеся внеочередные президентские выборы в Азербайджане на избирательном участке № 2 Сабаильского района (Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы изучили законодательствоАзербайджана и оно полностью соотвествует всем демократическим нормам, всем стандартам и могу отметить, что на сегодняшний день подготовка к выборам проведена на самом высоком уровне. Мы это подтверждаем встречами с кандитами в президенты Азербайджана, организаторами избирательного процесса, в том числе с представителями Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, министерства иностранных дел, парламента. Результаты выборов мы узнаем вечером, когда все наблюдатели посетят большое количество избирательных участков, мы соберемся вместе, подведем итоги и уже завтра на пресс-конференции сможем предварительные результаты огласить. Но окончательные наши заключения будут после того, как будут утверждены результаты выборов ЦИК", - сказал Дмитрий Кобицкий.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.
За пост президента борются кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.
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