Запад начал раскрутку Шахраманяна и Ко

Автор: Лейла Таривердиева

Самвел Шахраманян дал интервью Le Figaro, конкретнее - заместителю директора этого издания Жан-Кристофу Бюиссону, известному своей армянофилией. Интервью было взято в Ереване, в "представительстве арцаха", и Шахраманян был представлен как "президент". Неудивительно, что именно французское издание опубликовало беседу с этим типом. Все правильно, все в рамках сценария, расписанного для нашего региона где-то на солнечном западе. Согласно этому сценарию, напряженность и конфликтность на Южном Кавказе не должны утихнуть, такая ситуация все еще нужна многим внешним игрокам. И если невозможно использовать армянский сепаратизм внутри Азербайджана, то под рукой имеется "правительство в изгнании", коим объявили себя Шахраманян и члены сепаратистской банды после того, как были найдены новые спонсоры.

Первые месяцы после перемещения в Армению сепаратистская верхушка болталась в вакууме, была растеряна, оставшись в прямом смысле слова без денег. Правительство Армении не пожелало выплачивать "госслужащим" из Карабаха зарплаты, как делало это все годы оккупации. Более того, планировалось закрытие так называемых "представительств арцаха" на территории Армении. К сожалению, у Пашиняна не хватило духу на такой шаг, так как эта мера могла повредить его имиджу - слишком уж сильны в армянском обществе реваншистские настроения. Ну, и, конечно, тут не обошлось и без новых покровителей Армении, которым такой инструмент, как армянский сепаратизм, был необходим против Азербайджана.

В прежние времена сепаратизм в Карабахе поддерживался на средства диаспоры, однако после Второй карабахской войны это стало невозможным. Зато начали появляться новые источники. Опекунство над сепаратистами взяли на себя Франция и ряд других интересантов. Особенно заметно это стало в последнюю пару месяцев по той наглости и уверенности, с которой Шахраманян начал делать заявления. Его болтовня в Le Figaro - это тоже заказ. По всему видно, что разработка темы сепаратизма против Азербайджана набирает обороты. Не сомневаемся, что эта деятельность не связана с правительством Пашиняна. Но премьер не может противостоять западным опекунам, которые рассматривают Шахраманяна и Ко в качестве полезного инструмента.

В скором времени таких интервью стоит ожидать в других западных СМИ. Явно началась раскрутка сепаратистов, и международная трибуна в лице медиа будет предоставляться им все чаще.

Само интервью Шахраманяна разбора не заслуживает. Оперившийся "президент" не сказал ничего оригинального. Он очень трогательно объясняет французскому журналисту, почему подписал капитуляцию. Его рассказ звучит так романтично и героично, что слезы наворачиваются. Такой он хитроумный и такой смелый, так обвел вокруг пальца азербайджанскую сторону, подписав "незаконный" и "неконституционный" документ. Собственно, в чем вопрос? Представитель незаконного и противоречащего Конституции Азербайджана самопровозглашенного образования мог подписать только незаконный и неконституционный акт. Все правильно. Подпись под "указом" позволила ему спасти свою шкуру, вот и все. Теперь это жалкое существо сидит в Ереване, получает западные подачки на продолжение провокационной деятельности, называет свою сепаратистскую банду "правительством в изгнании" и подписывает какие-то "указы", развлекая публику. А еще он встречается с иностранными дипломатами как "президент". Тут удивляет не то, что он стремится к таким встречам, а то, что эти дипломаты его принимают.

Хотя мы считаем, что ко всему этому Никол Пашинян напрямую не причастен, тем не менее, в подобном развитии ситуации виноват он. Ему следовало быть более жестким полгода назад и не только озвучивать свои намерения, но и осуществлять их. Он не мог не понимать, что сепаратистское гнездо, переместившись в Ереван, превратится в мину замедленного действия для любых мирных инициатив. Насколько реальной можно считать нормализацию между двумя странами, когда на территории Армении укрепляют позиции сепаратисты и звучат откровенные претензии на азербайджанские территории? Пусть их озвучивает не команда Пашиняна, пусть сам премьер говорит о признании территориальной целостности, пусть он заявляет, что Армения не признает никакого "правительства в изгнании" и называет эту затею угрозой для национальной безопасности страны - на земле это мало что меняет. На земле ситуация развивается в сторону, противоположную заявлениям премьер-министра. Активность Шахраманяна перечеркивает все усилия Никола выглядеть миротворцем. Не секрет, что мнение сепаратистов разделяет большая часть армянского общества, несмотря на всю неприязнь армян Армении к шуртвацам. Разрушительные идеи всегда были у наших соседей в почете.

Идти в разрез общественному заказу Пашинян боится. Сейчас он пытается волевым решением ликвидировать проблему оккупации четырех азербайджанских сел, пока это не сделал другими средствами сам Азербайджан. Общество яростно выступает против этих очень правильных и на удивление мудрых намерений армянских властей. Страсти кипят, но правительство старается идти вперед, несмотря на подъем оппозиционной активности. Посмотрим, что у Пашиняна получится. Фон, создающийся этим процессам сепаратистской бандой Шахраманяна, не очень обнадеживает.