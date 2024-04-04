Джейхун Байрамов провел обсуждения с Мевлютом Чавушоглу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлютом Чавушоглу.

Об этом говорится в публикации главы МИД Азербайджана в соцсети "X", сообщает в четверг Day.Az.

"Сегодня состоялась плодотворная встреча с главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО, моим братом Мевлютом Чавушоглу. Мы провели подробный обмен мнениями по укреплению союзнических отношений, многостороннего сотрудничества наших стран, региональной ситуации в постконфликтный период", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!