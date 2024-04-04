https://news.day.az/politics/1649709.html Джейхун Байрамов провел обсуждения с Мевлютом Чавушоглу - ФОТО
Джейхун Байрамов провел обсуждения с Мевлютом Чавушоглу - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО Мевлютом Чавушоглу.
Об этом говорится в публикации главы МИД Азербайджана в соцсети "X", сообщает в четверг Day.Az.
"Сегодня состоялась плодотворная встреча с главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО, моим братом Мевлютом Чавушоглу. Мы провели подробный обмен мнениями по укреплению союзнических отношений, многостороннего сотрудничества наших стран, региональной ситуации в постконфликтный период", - говорится в публикации.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре