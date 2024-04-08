Госдеп о диалоге между Азербайджаном и Арменией

США готовы сыграть любую возможную роль в содействии диалогу между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он сказал, что США очень ясно дали понять, что путь решения этого вопроса в конечном итоге лежит за столом переговоров.

"Я не хочу говорить ни о каких предстоящих встречах, но мы всегда ясно давали понять, что приветствуем диалог. Когда госсекретарь общался с лидерами Армении и Азербайджана, он ясно дал понять, что между ними должен быть диалог. Мы рады сыграть любую возможную роль в содействии этому диалогу и будем продолжать это делать. Но я не хочу анонсировать какие-либо конкретные предстоящие встречи", - добавил Миллер.

Отметим, что в декабре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения переговоров по мирному соглашению.

Стоит отметить, что сегодня Армения заявила о предоставлении Баку новой редакции предложений по мирному договору.

Как сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, речь идет о 8-й редакции предложений касательно проекта мирного договора.

Напомним, что в предыдущий раз Армения отправляла Азербайджану свою редакцию текста мирного договора 4 января 2024 года. В феврале Армения получила от Азербайджана очередные предложения по мирному договору. Работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!