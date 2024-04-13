Новая армянская провокация: вина за нее ложится на Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня имела место очередная армянская провокация. Произошла она близ условной армяно-азербайджанской границы. Точнее в том месте, которое армянская сторона называет общиной Воскепар Тавушской области. Там прошел митинг. Для участия в котором прибыло большое количество участников из Еревана, в том числе депутаты, общественные и политические деятели. Здесь также находится предстоятель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян.

Сразу замечу, что сам факт митинга, а также то, что в нем приняли участие люди, проделавшие путь в село из Еревана, ярко свидетельствует о том, что данная провокация была осуществлена при молчаливом согласие руководства Армении и лично премьер-министра этой страны Никола Пашиняна. У него были все возможности не допустить эту провокацию. Но она имела место и уши Никола Воваевича из нее были видны и в Баку.

"Я призываю всех тех офицеров, которые не хотят терять свою родину, поддержать народ Воскепара. Это не вопрос Воскепара, это вопрос существования нации".

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С таким заявлением на провокационном митинге выступил некий полковник в резерве Мигран Махсудян.

По сути, это был призыв к срыву мирных переговоров между Баку и Ереваном. И, соответственно, призыв к новой войне. И все это, замечу особо, происходит на фоне многочисленных заявлений официального Баку о том, что Азербайджан считает мир близким, как никогда.

Более того, все это происходит вопреки многочисленным заявлениям руководства Армении о признании территориальной целостности Азербайджана. Говоря конкретнее, в октябре прошлого года, по итогам состоявшейся в испанской Гранаде встречи с лидерами ЕС, Германии и Франции в рамках саммита Европейского политического союза, премьер-министр Никол Пашинян подписал заявление, в котором признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км., что включает Карабахский экономический регион и 8 сел, что пока находятся под армянской оккупацией.

И тут имеет место совершить краткий экскурс в историю. Есть села Юхары-Аскипара и Ашагы-Аскипара, которые входили в состав Азербайджанской ССР. Согласно административному делению 1961 года, село Ашагы-Аскипара являлось центром Аскипаринского сельсовета Казахского района Азербайджанской ССР, в который также входили сёла Баганис-Айрум, Кушчу-Айрум, Мазамлы, Хейримли, Юхары-Аскипара. Так вот 19 августа 1990 года армянские силы подвергли Юхары-Аскипару обстрелу. Причём, по свидетельствам очевидцев, применялись гранатомёты, миномёты, градобойные орудия и ракеты типа "земля-земля".

В течение нескольких часов защитники села отражали нападение, но после того, как к нападающим прибыло подкрепление из Еревана, населённый пункт перешёл под контроль армянских сил. На следующий день в район боёв были переброшены танки, зенитные установки и боевые вертолёты советских войск, и в течение дня село было освобождено. Но позже Юхары-Аскипара вновь была занята армянскими подразделениями и по сегодняшний день контролируется вооружёнными силами Армении.

Азербайджанское население было вынуждено покинуть оккупированное село. Тогда же, в ходе Первой Карабахской Войны, армянскими оккупантами было захвачено и село Ашагы-Аскипара. То есть, имеет место факт оккупации и этнических чисток с армянской стороны. Армяне, в свойственной для них манере, дали захваченным азербайджанским территориям свое название. То же самое они делали и на 20% территории Азербайджана, когда они находились под армянской оккупацией. Так были придуманы "бердзор", "карвачар" "шуши" и "степанакерт". Речь шла про Лачин, Кяльбаджар, Шушу, Ханкенди.

Все эти наши земли были возвращены под контроль Азербайджана вовсе не по доброй воле официального Еревана, а вопреки его сопротивлению, опиравшемуся, в том числе, и на ту или иную помощь со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, России и Франции). Все они, в той или иной форме, пытались оказывать содействие армянской стороне, явно надеясь на сохранение наших земель под оккупацией, что позволяло бы извлекать им свои геополитические выгоды из факта существования "замороженного конфликта".

У них ничего не вышло. Азербайджан не только одержал историческую победу в 44-дневной войне, но и провел блестящую однодневную контртеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе. И никакие истерики официального Еревана, никакие попытки шантажа нашей страны со стороны Франции, не воспрепятствовали торжеству справедливости и международного права.

А разного рода полковники в отставке, как и офицеры и солдаты армянских оккупационных войск, были разгромлены или бежали, оставив огромный арсенал оружия. Казалось бы, после всего этого, в Ереване раз и навсегда должны были бы отказаться от политики провоцирования новой войны. Но, как видим, имеет место совершенно иное. Это был их, соседней страны, осознанный выбор. Выбор в пользу мифов и конфронтации, а не реальной и мира. И вся ответственность за этот выбор ляжет теперь на армянскую сторону.