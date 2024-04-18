Благодаря решительным действиям Азербайджана на пространстве СВМДА стало одним конфликтом меньше - Кайрат Сарыбай
Благодаря решительным действиям Азербайджана на пространстве СВМДА стало одним конфликтом меньше.
Как передает в четверг Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай в ходе брифинга.
"Благодаря решительным и законным действиям Азербайджана одним конфликтом стало меньше на пространстве СВМДА. У Азербайджана есть уникальный опыт разрешения конфликтов, а также постконфликтного восстановления", - подчеркнул он.
Помимо этого, Кайрат Сарыбай упомянул, что предстоящее совещание министров СВМДА планируется провести в Баку осенью.
"СВМДА развивается динамично, оно востребовано и имеет большую перспективу. Председательство Азербайджана в СВМДА будет очень эффективным. Азербайджан удачно председательствовал во многих организациях", - сказал он.
По его словам, Азербайджан имеет и свои национальные интересы, которые также тождественны интересам всех государств-членов СВМДА.
Как отметил Кайрат Сарыбай, Азербайджан был в числе первых сторонников создания СВМДА, а также одним из 15 стран, принявших первый документ СВМДА.
"Председательство Азербайджана позволит и дальше развивать инициативу, которая была выдвинута 30 лет назад Казахстаном", - добавил он.
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