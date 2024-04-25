Переговоры без посредников: кто мешает заключению мирного договора?

Результаты состоявшейся 19 апреля восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном продемонстрировали, что двусторонние встречи дали эффективные результаты.

Как сказал Trend в среду политический комментатор Эльшад Гасанов, процессы показывают, что в двустороннем формате, без третьих сторон, Азербайджан и Армения добиваются более позитивных результатов, передает Day.Az.

"Думаю, что эта практика будет продолжена. Азербайджан готов к миру и представил свои предложения", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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