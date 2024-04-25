Азер Гараев о продвигаемой Азербайджаном мирной повестке

Сегодня Азербайджан превращается из региональной силы в глобальную.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан стал не только передовой страной региона, но и страной, способствующей решению глобальных проблем.

Политолог отметил, что выступая на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев затронул ряд важных вопросов.

"Глава государства в очередной раз предоставил международному сообществу полную информацию о последней ситуации и ожиданиях в регионе", - сказал он.

По словам Гараева, освобождение Азербайджаном от оккупации своих земель и полное обеспечение территориальной целостности и суверенитета, процессы нормализация армяно-азербайджанских отношений, возвращение Арменией Азербайджану четырех сёл создали новые реалии в регионе.

"Продвигаемая Азербайджаном мирная повестка вступила в активную фазу. Азербайджану удалось создать для нашего региона настоящую атмосферу мира, предотвратив разрушительное воздействие внешних сил на регион", - сказал он.

Гараев подчеркнул, что Азербайджан предпринимает важные шаги по установлению прочного мира в регионе.

"Азербайджанское государство не позволяет и не позволит внешним силам дестабилизировать ситуацию в регионе. Сегодня, к сожалению, мы являемся свидетелями предвзятой позиции в отношении Азербайджана со стороны некоторых кругов. Они не могут переварить проведение нами независимой политики в регионе, мирные инициативы нашей страны. Однако прошедший период еще раз показал, что никто не сможет говорить с Азербайджаном на языке давления, и этот метод не даст никаких результатов", - сказал он.

Политолог добавил, что все планы этих сил обречены на провал.

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