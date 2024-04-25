Целью стран, вооружающих Армению, является обострение ситуации в регионе.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend заявил военный эксперт Азер Байрамов.

Он упомянул, что Армения потеряла достаточно оружия в своем арсенале после Второй Карабахской войны.

"Мы наблюдали за попытками восстановить потери оружия и воодушевления Армении на реванш. Это вооружение ни в коем случае не поможет Армении. Потому что армянская армия не может быть возрождена и приведена в силу, способную конкурировать с армией Азербайджана. Франция прибегает к таким лицемерным действиям, чтобы установить свое военное присутствие в регионе. Единственная цель Франции - обострить сложившуюся ситуацию", - сказал он.

Отметим, что 23 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA, заявил, что "мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас".

Подчеркнув открытость действий данных стран, глава государства добавил: "Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьезную угрозу для себя, нам придется принимать серьезные меры".

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