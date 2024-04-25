В Баку осудили предвзятую резолюцию Европарламента

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана расценивает принятие 25 апреля 2024 года Европарламентом далекой от объективности резолюции по вопросу гражданского общества и прав человека в Азербайджане как предвзятую политическую акцию против страны, решительно отвергает необоснованные обвинения, основанные на лживой и сфальсифицированной информации.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении парламента Азербайджана касательно резолюции Европарламента.

Было отмечено, что прискорбно, что эта структура стала инструментом в руках сил, проводящих враждебную и клеветническую кампанию против Азербайджана после Второй Карабахской войны, положившей конец 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией.

"Не случайно, что с 2021 года Европейский парламент под разными предлогами принял 8 резолюций против Азербайджана. В период, когда после конфликта между Арменией и Азербайджаном принимаются меры для продвижения процесса нормализации, в частности, были достигнуты первые обнадеживающие результаты в направлении делимитации границ, очередная акция Европарламента направлена на подрыв репутации Азербайджанской Республики, нанесение удара по мирному процессу силами с мировоззрением крестоносцев, не желающими принимать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Что касается содержащихся в резолюции претензий, то в Милли Меджлисе отметили, что Азербайджан всегда привержен позиции защиты прав человека и основных свобод, обеспечения верховенства закона, последовательной реализации принципов правового государства.

"Оценка на основе двойных стандартов ситуации в Азербайджанской Республике в области защиты прав и свобод человека, обеспечения права на свободу собраний, свободу слова и информации недопустима. И прискорбно, что Европейский парламент, не постеснявшийся оклеветать Азербайджан в вопросе защиты прав и свобод человека, как всегда, предпочел умолчать о растоптанных правах и свободах более 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые в период оккупации азербайджанских земель Арменией были изгнаны с родных земель, подвергнуты этнической чистке, геноциду", - отмечается в заявлении.

Было отмечено, что подобные кампании, направленные против Азербайджана, наносят ущерб перспективам развития двусторонних отношений, а также наносят очередной удар по репутации Европейского парламента. Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает Европейский парламент воздержаться от действий, дискредитирующих работу, проводимую в нашей стране в сфере демократического строительства, занять объективную позицию в вопросах, связанных с нашей страной, не выступать с односторонним подходом, основанным на политических соображениях.

Парламент Азербайджана заявил, что никакие силы не смогут заставить Азербайджан свернуть с пути демократического развития.

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