Президент Ирана посетит Азербайджан

Президент Ирана Хасан Роухани посетит Азербайджан, сообщил Trend в понедельник источник в дипломатических кругах, передает Day.Az.

Как отметил собеседник агентства, визит Роухани запланирован на последнюю неделю марта.

В последнее время Азербайджан и Иран активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество. До сегодняшнего дня иранские компании инвестировали свыше 2,7 миллиарда долларов в экономику Азербайджана, большая часть из которых направлена в нефтяной сектор. В Азербайджане действует около 450 компаний с иранским капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых азербайджанский экспорт в Исламскую Республику превысил 15 миллионов долларов.

Нормативно-правовая база между Азербайджаном и Ираном превышает 100 документов.