Президент Ирана посетит Азербайджан
Президент Ирана Хасан Роухани посетит Азербайджан, сообщил Trend в понедельник источник в дипломатических кругах, передает Day.Az.
Как отметил собеседник агентства, визит Роухани запланирован на последнюю неделю марта.
В последнее время Азербайджан и Иран активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество. До сегодняшнего дня иранские компании инвестировали свыше 2,7 миллиарда долларов в экономику Азербайджана, большая часть из которых направлена в нефтяной сектор. В Азербайджане действует около 450 компаний с иранским капиталом.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2017 года составил 229 миллионов долларов, из которых азербайджанский экспорт в Исламскую Республику превысил 15 миллионов долларов.
Нормативно-правовая база между Азербайджаном и Ираном превышает 100 документов.
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