Джей Ло поделилась секретами создания своего имиджа

Актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками Instagram видеороликом, в котором показала, как готовилась к балу Института костюма Met Gala, передает Day.Az.

53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала на странице своего косметического бренда видеоролик, в котором предстала без макияжа и прически. Певица подробно рассказала подписчикам, какие косметические средства она использует, чтобы добиться эффекта сияющей кожи. Сначала звезда нанесла на лицо и шею увлажняющую сыворотку, а затем крем с SPF-защитой. По словам Лопес, несмотря на то, что поклонники привыкли к ее бронзовому оттенку кожи, она никогда не загорает, и ежедневно защищает кожу с помощью средств с высоким фактором SPF.

Напомним, что Дженнифер Лопес пришла на бал Института костюма Met Gala без своего супруга Бена Аффлека. Певица появилась на красной дорожке музея Метрополитен в платье с черным лифом и пастельно-розовой атласной юбкой от Ralph Lauren, дополнив образ черной шляпкой с вуалью и высокими атласными перчатками.