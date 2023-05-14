Звезда Spice Girls Джери Хорнер показала свою 17-летнюю дочь. Певица публично поздравила именинницу с днем рождения и поделилась редким фото с ней в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С днем рождения Блюбелл, сегодня 17! Мы так гордимся тобой. Мы любим тебя", - написала артистка.

Знаменитость в 2006 году родила девочку от сценариста Саши Джервази, с которым встречалась несколько месяцев. Звезда Spice Girls признавалась, что мужчина не принимает участия в воспитании ребенка, а отца Блюбелл заменил отчим Кристиан Хорнер. Руководитель команды "Формулы-1" Red Bull Racing тоже публично поздравил падчерицу с днем рождения. "С 17-летием Блюбелл. Ты превращаешься в красивую девушку, и мы все очень гордимся тобой. Готовься к своему первому уроку вождения", - написал он.

Певица в 2015 году вышла замуж за Кристиана Хорнера, а в 2017 году у них появился на свет сын Монтагю. У руководителя Red Bull Racing также есть 9-летняя дочь Оливия от экс-возлюбленной Беверли Аллен, с которой он был вместе 13 лет, но через полгода после рождения общего ребенка начал встречаться с Джери Холлиуэлл (в девичестве. - "Газета.Ru").