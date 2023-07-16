Костомаров опубликовал фотографию с семьей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале семейную фотографию, на которой изображен вместе со своей супругой Оксаной Домниной и детьми - дочерью Анастасией и сыном Ильей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вот они - мои спасители! Сладкие и любимые", - написал Костомаров под фотографией.