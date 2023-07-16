https://news.day.az/popularblog/1581529.html Костомаров опубликовал фотографию с семьей - ФОТО
Костомаров опубликовал фотографию с семьей - ФОТО
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале семейную фотографию, на которой изображен вместе со своей супругой Оксаной Домниной и детьми - дочерью Анастасией и сыном Ильей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Вот они - мои спасители! Сладкие и любимые", - написал Костомаров под фотографией.
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