Ведущая «Би-би-си» показала технический сбой в студии канала и рассмешила сеть

Ведущая программы новостей "Взгляд на север" (BBC Look North) Эбби Дьюхерст (Abbie Dewhurst) показала технический сбой в студии передачи и рассмешила сеть. Журналистка опубликовала в Twitter ролик, на котором подсветка студии передачи мигала разными цветами из-за сбоя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня четверг, но студия BBC Look North считает, что уже пятница", - подписала ведущая видео, на котором подсветка студии ежесекундно меняет цвета. Журналистка объяснила, что такое освещение было связано с техническим сбоем.

В комментариях под твитом многих позабавило, что ведущая новостной программы вышла в эфир с клубной атмосферой. "Включите драм-н-бейс!", "Выглядит как дискотека!", "Вам только дай повод устроить вечеринку", - пошутили пользователи.