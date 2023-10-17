Актер Дольф Лундгрен опубликовал фото с женой и старшей дочерью

Звезда фильма "Универсальный солдат" Дольф Лундгрен вышел в свет с женой и дочерью, которые являются ровесницами. Актер опубликовал в соцсетях фото из ресторана, где они провели вечер.

"Семейные настроения", - подписал снимок артист.