В Швейцарии сгорел дом украинского блогера

В Швейцарии сгорели дом и машина украинского блогера из Одессы Стаса Домбровского. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Домбровский заявил о поджоге и обвинил в этом начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада.