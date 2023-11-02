https://news.day.az/popularblog/1611569.html В Швейцарии сгорел дом украинского блогера - ВИДЕО
В Швейцарии сгорел дом украинского блогера - ВИДЕО
В Швейцарии сгорели дом и машина украинского блогера из Одессы Стаса Домбровского. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Домбровский заявил о поджоге и обвинил в этом начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада.
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