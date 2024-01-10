Мастер боевых искусств установил рекорд Гиннесса

В Индии 42-летний мастер боевых искусств 55 часов бил боксерскую грушу и установил мировой рекорд Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на NDTV.

Автором достижения стал мужчина по имени Сидху Кшетри. Согласно правилам Книги рекордов Гиннеса, он наносил по груше минимум один удар каждые две секунды, однако рекордсмену разрешался пятиминутный перерыв каждый час.

Впрочем, это далеко не первое достижение Сидху. В 2013 году он установил рекорд по количеству ударов ногой за три минуты - 620 раз.

"Я занимаюсь боевыми искусствами последние 25 лет. Я заинтересован в том, чтобы внести свой вклад в развитие своей страны, поэтому я решил попытаться установить мировой рекорд", - прокомментировал Кшетри.

Мужчина признался, что последний рекорд дался ему особенно трудно.

"Боль в руках началась примерно через 20 часов. В тот момент я напомнил себе, что это было испытание моих пределов. Я верил, что, если я останусь эмоционально сильным, я смогу вынести боль",- признался он.

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