Адель впервые за долгое время заметили на свидании с мужем

Певица Адель впервые за долгое время вышла на публику со своим мужем, баскетбольным агентом Ричем Полом. Как передает Day.Az, фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

19 июля Адель и Рича Пола подловили папарацци, когда они выходили из ресторана Chiltern Firehouse в Лондоне. Певица была одета в молочный костюм, состоящий из длинной рубашки и широких брюк. Поп-исполнительница добавила к образу туфли на каблуках, золотую сумку Bottega Veneta и несколько колец. Звезда распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Рич Пол предпочел джинсовую рубашку, черные кожаные брюки, кепку и ботинки.

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