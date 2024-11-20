Соцсети удивило упавшее на землю облако в Индонезии

Пользователей соцсетей удивило упавшее на землю облако в Индонезии, пишет World of Buzz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В соцсетях стали вирусными кадры, на которых запечатлено странное явление: небольшое облако медленно падает на землю среди тумана в горной местности в Индонезии. Когда оно коснулось поверхности, то осталось целым и издалека напоминало большой кусок сахарной ваты.

Директор Государственной метеорологической службы страны Андри Рамдхани заявил, что на видео запечатлен не облако, а, скорее всего, конденсация водяного пара или газа, вызванная деятельностью человека в районе добычи полезных ископаемых.

Специалист уточнил, что облака не могут падать на поверхность в виде плотных сгустков, так как их частицы очень легкие и рассеяны с низкой плотностью.