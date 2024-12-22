https://news.day.az/popularblog/1717372.html Адель впервые за долгое время засняли на свидании с мужем Певица Адель вышла на публику с мужем Ричем Полом. Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People. 20 декабря папарацци подловили Адель и Рича Пола в Западном Голливуде. Супругов засняли после свидания в ресторане. Певица была одета в черную толстовку с капюшоном, брюки и кроссовки.
Адель впервые за долгое время засняли на свидании с мужем
Певица Адель вышла на публику с мужем Ричем Полом.
Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People.
20 декабря папарацци подловили Адель и Рича Пола в Западном Голливуде. Супругов засняли после свидания в ресторане. Певица была одета в черную толстовку с капюшоном, брюки и кроссовки. Рич Пол появился на публике в куртке, футболке и брюках.
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