Адель впервые за долгое время засняли на свидании с мужем

Певица Адель вышла на публику с мужем Ричем Полом.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People.

20 декабря папарацци подловили Адель и Рича Пола в Западном Голливуде. Супругов засняли после свидания в ресторане. Певица была одета в черную толстовку с капюшоном, брюки и кроссовки. Рич Пол появился на публике в куртке, футболке и брюках.