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Адель впервые за долгое время засняли на свидании с мужем

Певица Адель вышла на публику с мужем Ричем Полом. Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте People. 20 декабря папарацци подловили Адель и Рича Пола в Западном Голливуде. Супругов засняли после свидания в ресторане. Певица была одета в черную толстовку с капюшоном, брюки и кроссовки.