Невеста Джеффа Безоса появилась на публике с необычным аксессуаром
Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес появилась на публике с необычным аксессуаром.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.
55-летняя журналистка попала в объективы папарацци после деловой встречи в районе Студио-Сити в Калифорнии. Так, она предстала перед камерами в облегающей синей майке, джинсовой юбке, остроносых коричневых туфлях и солнцезащитных очках.
На размещенных кадрах, что избранница богатейшего человека в мире несла в руках белый клатч люксового бренда Balenciaga, который выполнен в виде стакана для кофе.
Отмечается, что данный аксессуар изготовлен из телячьей кожи. Его стоимость составляет на 5750 долларов.
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