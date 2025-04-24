https://news.day.az/popularblog/1747502.html Жена Бибера раскрыла причину своего выпирающего живота Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота. Как передает Day.Az, соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта, насчитывающего 54,6 миллиона подписчиков. 28-летняя манекенщица предстала на размещенном фото в облегающем черном кроп-топе.
Жена Бибера раскрыла причину своего выпирающего живота
Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота.
Как передает Day.Az, соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта, насчитывающего 54,6 миллиона подписчиков.
28-летняя манекенщица предстала на размещенном фото в облегающем черном кроп-топе. Она показала обнаженный округлившийся живот, рассказав, что у нее обнаружили доброкачественное образование в яичниках.
"В настоящее время у меня две кисты яичников. Если у вас подобная проблема - я с вами!" - указала в подписи знаменитость.
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