Жена Бибера раскрыла причину своего выпирающего живота

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер раскрыла причину появления у нее выпирающего живота.

Как передает Day.Az, соответствующий пост опубликован в сторис ее Instagram-аккаунта, насчитывающего 54,6 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица предстала на размещенном фото в облегающем черном кроп-топе. Она показала обнаженный округлившийся живот, рассказав, что у нее обнаружили доброкачественное образование в яичниках.

"В настоящее время у меня две кисты яичников. Если у вас подобная проблема - я с вами!" - указала в подписи знаменитость.