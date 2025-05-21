https://news.day.az/popularblog/1754356.html 43-летняя Алессандра Амбросио произвела фурор на Каннском фестивале Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном образе появилась на Каннском кинофестивале. Как передает Day.Az, снимки публикует Page Six. 43-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в вечернем платье модного дома Zuhair Murad из кутюрной коллекции.
43-летняя Алессандра Амбросио произвела фурор на Каннском фестивале
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном образе появилась на Каннском кинофестивале.
Как передает Day.Az, снимки публикует Page Six.
43-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в вечернем платье модного дома Zuhair Murad из кутюрной коллекции. Черный наряд украшало глубокое V-образное декольте с крупным камнем и высокий разрез на подоле. Манекенщица также надела оперные перчатки, убрав волосы от лица. Макияж она предпочла в стиле smoky eyes.
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