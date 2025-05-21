43-летняя Алессандра Амбросио произвела фурор на Каннском фестивале

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио в откровенном образе появилась на Каннском кинофестивале.

Как передает Day.Az, снимки публикует Page Six.

43-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в вечернем платье модного дома Zuhair Murad из кутюрной коллекции. Черный наряд украшало глубокое V-образное декольте с крупным камнем и высокий разрез на подоле. Манекенщица также надела оперные перчатки, убрав волосы от лица. Макияж она предпочла в стиле smoky eyes.