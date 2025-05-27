Блогер встроил игровой ПК прямо в компьютерное кресло

YouTube-блогер Basically Homeless собрал необычный игровой компьютер, "железо" которого он разместил внутри геймерского кресла.

Как передает Day.Az, для реализации идеи были использованы компактные компоненты, включая материнскую плату ASRock B650I Lightning WiFi формата Mini-ITX, процессор Ryzen 9 9800X3D и низкопрофильный кулер. Система оснащена 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой Gigabyte GeForce RTX 4060, которая подключена через райзер и расположена сбоку от основных компонентов. Питание обеспечивается блоком SilverStone FX600 Platinum формата Flex ATX.

Все элементы конструкции закреплены под сиденьем кресла с использованием эпоксидной смолы и защищены самодельным корпусом, напечатанным блогером на 3D-принтере. Чтобы минимизировать количество проводов, автор проекта отказался от традиционного монитора, из-за чего картинка выводится на VR-гарнитуру.

Basically Homeless известен необычными проектами, в числе которых "игровой унитаз", летающий системный блок, системный блок-холодильник и многое другое.