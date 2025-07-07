50-летняя экс-солистка Spice Girls в третий раз вышла замуж

Экс-солистка Spice Girls, певица Мелани Браун вышла замуж за друга семьи Рори Макфи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает PageSix.

Свадьба прошла в соборе Святого Павла в Лондоне. 50-летняя Мелани Браун предпочла для выхода классическое белое свадебное платье с блестками на плечах и фатой. Рори Макфи выбрал традиционный шотландский килт. Среди гостей были замечены Кара Делевинь, Эмма Бантон и другие.

В мае 2023 года в беседе с журналистами Мелани Браун призналась, что ее сегодняшнее тело - результат изнурительных тренировок и сбалансированного питания.

"Во время Covid я сильно поправилась. Я сидела дома и постоянно ела. Поэтому в начале этого года я решила, что пора взять себя в руки и вернуться в форму", - поделилась звезда.