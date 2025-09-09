Дженнифер Энистон впервые показала своего возлюбленного-гипнотерапевта

Голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые показала в Instagram фото возлюбленного-гипнотерапевта Джима Кертиса, передает Day.Az.

Дженнифер Энистон выложила кадры, сделанные этим летом. Актриса поблагодарила близких за хорошо проведенное время вместе. На некоторых снимках звезда сериала "Друзья" была запечатлена с Кортни Кокс, Адамом Сэндлером и Джейсоном Бейтманом. Дженнифер Энистон также опубликовала фото своего возлюбленного Джима Кертиса на закате. Гипнотерапевт стоял спиной к камере.

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями "для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви", а также публикацию, где он призывал "не изолировать себя" от отношений.