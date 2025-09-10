Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж

Актриса Кейт Бланшетт побрилась под мальчика для рекламы в журнале Beauty Papers.

Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.

56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж - отрезала короткую стрижку и сделала холодный блонд. Актрисе также нанесли легкий макияж. Актриса была одета в жакет из шерсти и длинные перчатки. 