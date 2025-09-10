https://news.day.az/popularblog/1779405.html Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж - ФОТО Актриса Кейт Бланшетт побрилась под мальчика для рекламы в журнале Beauty Papers. Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram. 56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж - отрезала короткую стрижку и сделала холодный блонд. Актрисе также нанесли легкий макияж. Актриса была одета в жакет из шерсти и длинные перчатки.
Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж - ФОТО
Актриса Кейт Бланшетт побрилась под мальчика для рекламы в журнале Beauty Papers.
Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.
56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж - отрезала короткую стрижку и сделала холодный блонд. Актрисе также нанесли легкий макияж. Актриса была одета в жакет из шерсти и длинные перчатки.
